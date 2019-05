В аэропорту "Шереметьево", вечером, 5 мая, вскоре после взлета приземлился и загорелся Sukhoi Superjet авиакомпании "Аэрофлот". На его борту находились 78 человек. Погибли 13 человек. об этом сообщает издание "Дождь".

В сообщении говорится, что причина случившегося неизвестна - среди версий называли попадание молнии и неисправность электрооборудования.

Sukhoi Superjet 100-95 авиакомпании "Аэрофлот" вылетел из Шереметьево в Мурманск в 18:03. Через несколько минут лайнер подал сигнал бедствия и сообщил о неполадках на борту, после чего связь с ним пропала. Посадку в аэропорту он совершал в 18:30 "в полной тишине". Согласно данным Flightradar24, самолет взлетел, развернулся, сделал круг и сел в аэропорту. "Интерфакс" пишет, что лайнер не смог приземлиться с первого раза, со второй попытки он ударился шасси, а затем носом о полосу, после чего загорелся.

Aeroflot flight #SU1492 squawked 7700 (emergency) and returned back to Sheremetyevo Airport in Moscowhttps://t.co/mX6VN5WwwC pic.twitter.com/OZHGEiTeYz