В аэропорту "Шереметьево", вечером, 5 мая, вскоре после взлета приземлился и загорелся Sukhoi Superjet авиакомпании "Аэрофлот". На его борту находились 78 человек. Погибли 13 человек. об этом сообщает издание "Дождь".

В сообщении говорится, что причина случившегося неизвестна - среди версий называли попадание молнии и неисправность электрооборудования.

Sukhoi Superjet 100-95 авиакомпании "Аэрофлот" вылетел из Шереметьево в Мурманск в 18:03. Через несколько минут лайнер подал сигнал бедствия и сообщил о неполадках на борту, после чего связь с ним пропала. Посадку в аэропорту он совершал в 18:30 "в полной тишине". Согласно данным Flightradar24, самолет взлетел, развернулся, сделал круг и сел в аэропорту. "Интерфакс" пишет, что лайнер не смог приземлиться с первого раза, со второй попытки он ударился шасси, а затем носом о полосу, после чего загорелся.

На борту находились, по разным сведениям, от 72 до 78 человек. СМИ писали, что все они эвакуированы, однако позже источник "Интерфакса" рассказал, что спасатели пытаются добраться до хвостовой части, уничтоженной огнем, - там еще могут быть люди.

СМИ писали о десяти погибших, позднее Следственный комитет подтвердилгибель 13 человек.

Ведомство возбудило уголовное дело по части 3 статьи 263 УК — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более человек.

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