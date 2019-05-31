Платеж за коммуналку уменьшился вдвое [ Редактировать ]
На конец апреля 2019 года задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги составила 63,5 млрд грн, что на 5,7 млрд грн меньше, чем месяцем ранее. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
По данным статистического ведомства, на конец апреля 2019 года задолженность населения по уплате за поставки природного газа составила 29,5 млрд грн, за централизованное отопление и снабжение горячей воды - 19,3 млрд грн, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий - 4,6 млрд грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвед - 3,6 млрд грн, за вывоз бытовых отходов - 0,7 млрд грн, за поставки электрической энергии - 5,8 млрд грн.
Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт·ч), на одного владельца лицевого счета в апреле 2019 года составили 1191,9 грн, что значительно меньше, чем в январе (2693,2 грн), феврале (2660,6 грн) и марте (2296,5 грн).
В апреле 2019 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 14,6 млрд грн (159,9% начисленных за этот период сумм), за поставку электрической энергии - 3,3 млрд грн (120,6%).
Раньше сообщалось о том, что тарифы на газ нужно снизить. так считает Юрий Бойко. А также в Украине резко подорожает электроэнергия.
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