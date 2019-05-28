Тарифы на газ нужно снизить - Юрий Бойко [ Редактировать ]
Нужно пересмотреть условия сотрудничества с МВФ и снизить тарифы на газ. Об этом основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Юрий Бойко заявил журналистам в кулуарах парламента во вторник 28 мая.
Он подчеркнул, что тарифы на газ можно смело снижать более чем в два раза.
"И это не популизм, а экономически обоснованные расчеты. Соответствующий законопроект №9403 нашего авторства будет сегодня рассматриваться на комитете. Я надеюсь, что он пройдет комитет. Согласно законопроекту, цена газа для всех категорий потребителей не должна превышать 4800 грн. за тысячу кубометров. После переговоров, которые мы провели с руководством РФ, она может быть еще меньше – 3800 грн. за тысячу кубов", – сказал Юрий Бойко.
"Мы будем добиваться снижения тарифов. И призываем все ответственные политические силы поддержать нашу инициативу. Тарифный геноцид должен был остановлен. Это наша позиция, которую мы отстаивали с самого начала", – подчеркнул оппозиционный политик.
Также, по его словам, необходимо пересмотреть условия сотрудничества с Международным валютным фондом.
"В том виде, в котором сегодня существует сотрудничество с МВФ, оно невыгодно для Украины. Страна стала заложником бюрократов из МВФ. Нельзя так выстраивать отношения с фондом. Я имею право так говорить, потому что в свое время проводил переговоры с МВФ, и когда ставились такие же условия, мы отказались от продолжения сотрудничества. И такая же позиция должна быть сегодня. Нужно пересмотреть условия, реструктуризировать задолженность и выйти на выгодное для страны и людей, а не для бюрократов из МВФ, сотрудничество", - отметил Юрий Бойко.
"Сегодня мы стали заложниками позиции уходящей власти, которая бегала за кредитами и пренебрегала поддержкой собственного производителя. И теперь МВФ полностью ими управляет. Это абсолютно неправильно", - резюмировал оппозиционный политик.
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