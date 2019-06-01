Гороскоп на 1 июня для всех знаков зодиака [ Редактировать ]
На небе растущая Луна в Близнецах. Вас ожидает успех в любой деятельности, направленной на созидание. Многое может получиться как бы само собой. Тем, у кого есть долги, желательно рассчитаться сегодня, тогда впоследствии не потребуется прибегать к займам. Постарайтесь не переутомляться, как можно больше времени проведите с семьей.
Овен
Ваши энергия и смелость могут уже сейчас принести результаты. Постарайтесь быть добрее и не принимать близко к сердцу обиды и замечания. Старайтесь не принимать чью-то сторону в конфликте.
Телец
Объем трат будет значительно превышать денежные поступления. Вероятны потеря денег и даже кражи, если будете невнимательны. Вечером узнаете важную новость, которая даст надежды на светлое будущее.
Близнецы
Все на свете подвластно вашей гениальной работоспособности и практичному уму. Не навязывайте окружающим свое мнение. Одевайтесь по погоде, если не хотите подхватить простуду.
Рак
Стоит сбавить обороты, иначе можно запутаться в чем-то самом простом. Не стоит брать деньги в долг, можете забыть об этом и влезть в проблемы.
Лев
Сегодня вам стоит быть менее восприимчивыми. Возможно, кто-то из близких заденет вас за живое колким замечанием. Не таите в себе обиду, ведь это никто не хотел причинить вам умышленно боль. Вечером почитайте интересную книгу.
Дева
Девам стоит сконцентрироваться на работе и давних обещаниях. День не подходит для встреч с любимым человеком и друзьями и тем более для проведения времени в шумной компании. Хороший день для планирования отпуска.
Весы
День благоприятен для встреч, деловых конференций, научных симпозиумов, интересных поездок. Будьте уверенны в том, что делаете. Хорошее время для общения с детьми, встреч с племянниками, крестниками.
Скорпион
Не нужно ожидать одобрения со стороны. Поступайте так, как считаете нужным, и не спрашивайте ни у кого совета. Везение не покинет вас, поэтому старайтесь сделать больше работы. Хороший день для шопинга.
Стрелец
Многим представителям знака судьба пошлет очередное испытания на прочность личных отношений. Если хотите сохранить чувства, старайтесь больше разговаривать с любимым человеком. Вечером посмотрите романтическую комедию.
Козерог
Роковое стечение обстоятельств приведет к финансовым потерям или заставит вас активно отстаивать свои принципы и точку зрения. Сегодня ваша работа будет на высоте, даже не сомневайтесь, что сделаете все максимально хорошо.
Водолей
Неудачное время для обращения к начальству или в общественные учреждения. Также не самый хороший период для смены работы, жилья или принятия важных решений. Откажитесь от мяса.
Рыбы
Этот день не располагает к свиданиям, тесным контактам. Будьте терпеливыми к ошибкам родных, даже если они поступают не так, как вам угодно. Сегодня хорошо заниматься спортом и другими физическими нагрузками.
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