На небе растущая Луна в Близнецах. Вас ожидает успех в любой деятельности, направленной на созидание. Многое может получиться как бы само собой. Тем, у кого есть долги, желательно рассчитаться сегодня, тогда впоследствии не потребуется прибегать к займам. Постарайтесь не переутомляться, как можно больше времени проведите с семьей.

Овен

Ваши энергия и смелость могут уже сейчас принести результаты. Постарайтесь быть добрее и не принимать близко к сердцу обиды и замечания. Старайтесь не принимать чью-то сторону в конфликте.

Телец

Объем трат будет значительно превышать денежные поступления. Вероятны потеря денег и даже кражи, если будете невнимательны. Вечером узнаете важную новость, которая даст надежды на светлое будущее.

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Близнецы

Все на свете подвластно вашей гениальной работоспособности и практичному уму. Не навязывайте окружающим свое мнение. Одевайтесь по погоде, если не хотите подхватить простуду.

Рак

Стоит сбавить обороты, иначе можно запутаться в чем-то самом простом. Не стоит брать деньги в долг, можете забыть об этом и влезть в проблемы.

Лев

Сегодня вам стоит быть менее восприимчивыми. Возможно, кто-то из близких заденет вас за живое колким замечанием. Не таите в себе обиду, ведь это никто не хотел причинить вам умышленно боль. Вечером почитайте интересную книгу.

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Дева

Девам стоит сконцентрироваться на работе и давних обещаниях. День не подходит для встреч с любимым человеком и друзьями и тем более для проведения времени в шумной компании. Хороший день для планирования отпуска.

Весы

День благоприятен для встреч, деловых конференций, научных симпозиумов, интересных поездок. Будьте уверенны в том, что делаете. Хорошее время для общения с детьми, встреч с племянниками, крестниками.

Скорпион

Не нужно ожидать одобрения со стороны. Поступайте так, как считаете нужным, и не спрашивайте ни у кого совета. Везение не покинет вас, поэтому старайтесь сделать больше работы. Хороший день для шопинга.

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Стрелец

Многим представителям знака судьба пошлет очередное испытания на прочность личных отношений. Если хотите сохранить чувства, старайтесь больше разговаривать с любимым человеком. Вечером посмотрите романтическую комедию.

Козерог

Роковое стечение обстоятельств приведет к финансовым потерям или заставит вас активно отстаивать свои принципы и точку зрения. Сегодня ваша работа будет на высоте, даже не сомневайтесь, что сделаете все максимально хорошо.

Водолей

Неудачное время для обращения к начальству или в общественные учреждения. Также не самый хороший период для смены работы, жилья или принятия важных решений. Откажитесь от мяса.

Рыбы

Этот день не располагает к свиданиям, тесным контактам. Будьте терпеливыми к ошибкам родных, даже если они поступают не так, как вам угодно. Сегодня хорошо заниматься спортом и другими физическими нагрузками.

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