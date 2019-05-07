Сегодня дамы не ждут, когда на горизонте появится прекрасный принц, который начнет красиво ухаживать и добиваться их внимания. Они сами готовы соблазнять и очаровывать представителей сильного пола. Правда, овладеть искусством соблазнения совсем непросто. И здесь на помощь может прийти астрология, пишет издание "Клубер".

Овен

Всем известна напористость представителей знака Овен. Эти мужчины не ищут легких путей, им важно преодолевать преграды, добиваться, завоевывать свою женщину. Поэтому, решив соблазнить подопечного Марса, вам следует раззадорить Овна своей неприступностью, заставить его бредить вами, а затем отдаться его страсти и покориться своему мужчине. Единственная проблема здесь, поддерживать к себе интерес мужчины благодаря внутреннему миру, своим увлечениям и практичным подходом к жизни. Главное, не быть слишком навязчивой, увлекать, Овна, а затем давать ему возможность проявить свои лучшие качества.

Телец

Представителей данного знака довольно сложно соблазнить известными женскими приемчиками, вроде милой улыбки или коротенькой юбки. Тельцы будто заранее знают, почему миловидная красотка ведет себя подобным образом и не ведутся на ее уловки. В то же время их легко соблазнить хозяйственным подходом к жизни, умением вкусно готовить и ухаживать за домом. В общем, женщина, с которой Телец может построить уютное будущее, выглядят для него более соблазнительными, чем типичные девушки-картинки. А если такая барышня сама берет Тельца за руку и ведет в постель, она покорит его сердце.

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Близнецы

Мужчину данного знака следует соблазнять осторожно, не торопя события. Это очень ветреный человек, который насладившись вашим обществом, может в одно мгновение переметнуться к новому объекту обожания. С Близнецом необходимо установить дружеский контакт и просто общаться, стараясь чтобы вам обоим было легко и весело от такого общения. Настанет момент, и Близнец сам решит, что вашим отношениям нужно дать шанс на развитие. Кстати, общаясь с подопечным Меркурия, не забывайте о самоуважении. Это мужчина будет дорожить вами, если поймет, что в любой момент рискует вас потерять.

Рак

Раки – романтичные натуры, которым понравится, если барышня начнет за ним ухаживать, приглашать на свидания или всячески удивлять. Представители сильной половины человечества данного знака ценят комфорт и домашний уют, а значит, их можно покорить своей хозяйственностью. Если вы покажете, что Рак нравится вам со всеми его недостатками, если не станете его критиковать и учить жизни, а сами будете спрашивать совета, этот мужчина почувствует себя радом с вами настоящим героем. Важно понимать, что этот мужчина обладает нежной, ранимой душой, и нуждается в постоянной поддержке и комплиментах. При таком подходе Рак не станет искать себе другую спутницу жизни.

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Лев

Соблазнить Льва довольно сложно. Это искушенный мужчина, который избалован женским вниманием и выбирает себе в партнерши самую достойную девушку. Важно соответствовать его критериям, а значит, всегда быть ухоженной, милой и кокетливой, но при этом иметь самоуважение и гордость. Лев обязательно увлечется целеустремленной и самодостаточной барышней, настоящей амазонкой, которая не бегает за мужчинами, а сама выбирает себе подходящего партнера. При этом, обладая сильным и независимым характером, женщина должна признать во Льве лидера и покориться ему. А комплименты и восхищенные взгляды с ее стороны окончательно покорят сердце этого мужчины.

Дева

Мужчины знака Дева редко влюбляются, а потому привлечь их внимание и настроить на любовную волну удается далеко не каждой барышне. Обычно Девы ограничиваются мимолетными, ничего не значащими романами. А вот по-настоящему увлечь представителя данного знака сможет лишь цельная и самодостаточная натура, женщина, которая четко знает, что ей нужно от жизни. Если Дева увидит, что с такой дамой можно выстроить отличный партнерский союз, который принесет им обоим дивиденды и приятное общение, он увлечется такой партнершей. При этом помните, что в душе Девы очень скромные и стеснительные, а значит, вам придется проявлять активность, чтобы раскрыть этого мужчину.

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Весы

Это высокоинтеллектуальный мужчина, к которому нужен соответствующий подход. Соблазнять мужчину знака Весы нужно интересными беседами, спорами и дискуссиями на философские темы, в общем, приятным общением, которое хочется продолжать и продолжать. Помимо этого Весам понравится, если вы увлекаетесь искусством, разбираетесь в моде и обладаете различными талантами, которые раскрывают в вас творческую личность. При этом не забывайте, что Весы влюбляются в образ, а значит, ваша привлекательная внешность может стать определяющей в процессе соблазнения понравившегося вам мужчины.

Скорпион

Соблазнение Скорпиона – тяжелая задача. Он своенравен, как Лев, капризен, как Весы и требователен, как Овен, а потому чтобы добраться до его сердца следует быть девушкой разносторонней и обладать хорошей выдержкой. При этом следует помнить, что Скорпионов манит страсть, а значит, если вы подарите этому мужчине бурные, ураганные отношения, он влюбится в вас по самые уши. Подопечных воинственного Марса, в принципе, манят дерзкие женщины, имеющие собственное мнение, которых так и хочется обуздать, приручить и покорить. Это очень тонкая игра чувств, освоив правила которой вы сможете заманить Скорпиона в свою ловушку.

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Стрелец

Стрельцы – известные ловеласы, которые не пропустят ни одной юбки. Поэтому привлечь внимание такого мужчины не составит особого труда. Проблема в том, как удержать это внимание и трансформировать его в настоящие чувства. Здесь вам поможет простой совет. Не делайте абсолютно ничего, чтобы завоевать Стрельца. Если мечтаете соблазнить его, просто получайте удовольствие от общения с таким мужчиной. Будьте такой же легкой на подъем, такой же веселой и жизнерадостной, совершайте безумные поступки, чудите и творите глупости. Когда представитель стихии Огня поймет, что рядом с ним родственная душа, он сам не захочет терять вас. Это и будет вашей победой.

Козерог

Козероги – содержательные личности. Это довольно закрытые мужчины, которые не считают нужным раскрывать свою душу каждой встречной. Но стоит проявить упорство и выдержку, как Козерог поменяет к вам отношение и станет более откровенным. Долгие приятные беседы, общие интересы, глубокие интеллектуальные познания – все это очень притягательно для мужчин знака Козерог. А если вы при этом окажетесь искусной и неутомимой любовницей, этот мужчина будет носить вас на руках. Правда помните, с первых дней знакомства следует убедить Козерога, что вам можно доверять и что вы не способны на предательство.

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Водолей

Мужчины знака Водолей очень переборчивые личности. Причем, на внешность они обращают внимание далеко не в первую очередь. Их привлекает в женщине философский склад ума, выраженная независимость и чувство свободы. То есть Водолеи ищут в своей второй половинке родственную душу, партнера для жизни, который будет их полным зеркальным отражением. Повстречав такую барышню на своем пути, они к ней привязываются, хотя привязанность и Водолей кажутся вещами несовместимыми. А если вы согласитесь пойти с этим мужчиной на край света и жить с ним хоть в палатке, лишь бы рядом, он поклянется вам в верности.

Рыбы

Для мужчин знака Рыбы очень важно иметь чувственную связь с понравившейся девушкой. Ему важно быть «на одной волне», важно понимать, что чувствует партнерша, как она к нему относится и насколько она искренняя. В этом плане с мужчиной данного знака стоит быть искренней, не бояться раскрываться перед ним, откровенничать, обнажая душу. Рыбы очень ценят такое доверие и проникаются такой девушкой. Если же у вас есть творческие таланты, если вы красиво рисуете, пишете стихи или вышиваете очаровательные картины, Рыбы влюбятся в вас по уши. Творческая составляющая очень важна для этих людей. Наконец, подарите подопечному Нептуна такое сексуальное наслаждение, которое он не забудет. Этим вы сразите его наповал!

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