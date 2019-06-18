Под Винницей перевернулся пассажирский автобус, есть пострадавшие [ Редактировать ]
В Винницкой области, в селе Лукашевка, пассажирский автобус попал в ДТП. Автомобиль съехал в кювет, из-за чего перевернулся. В результате аварии пострадали шесть человек. Об этом сообщает Нацполиция.
"На автодороге в селе Лукашевка Литинского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которой пассажирский автобус Неоплан международного сообщения Сучава (Румыния) - Запорожье съехал в кювет и перевернулся на боковую часть. Шестеро пассажиров получили телесные повреждения, четверо из которых госпитализированы", - говорится в сообщении.
Автобус направлялся в сторону Винницы.
Правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (части 1 статьи 286 УК Украины).
Ранее сообщалось, что в Польше во время крупного ДТП, в котором столкнулись семь авто, украинец пришел на помощь пострадавшим. Также что в Николаеве столкнулись микроавтобус "Газель" и минивэн Fiat Doblo.
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