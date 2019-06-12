Школьный автобус "влетел" в фуру [ Редактировать ]
Во вторник вечером, 11 июня, в Чехии автобус со школьниками врезался в фуру. По меньшей мере 18 человек получили ранения, передает vinegret.cz.
"Всего в салоне было 25 детей около 10 лет. Авария произошла недалеко от города Литовел (Оломоуцкий край). На место оперативно прибыли пожарные, несколько машин скорой помощи и медицинский вертолет ", - говорится в сообщении.
Фото: HZS Olomouckého kraje
Всех пострадавших госпитализировали. По словам врачей, тяжелые травмы только у водителя. Дети получили преимущественно царапины и ушибы.
Причины ДТП выясняются.
Фото: HZS Olomouckého kraje
Ранее сообщалось, что в Польше во время крупного ДТП, в котором столкнулись семь авто, украинец пришел на помощь пострадавшим. Также что в Николаеве столкнулись микроавтобус "Газель" и минивэн Fiat Doblo.
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