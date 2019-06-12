Во вторник вечером, 11 июня, в Чехии автобус со школьниками врезался в фуру. По меньшей мере 18 человек получили ранения, передает vinegret.cz.

"Всего в салоне было 25 детей около 10 лет. Авария произошла недалеко от города Литовел (Оломоуцкий край). На место оперативно прибыли пожарные, несколько машин скорой помощи и медицинский вертолет ", - говорится в сообщении.

Фото: HZS Olomouckého kraje

Всех пострадавших госпитализировали. По словам врачей, тяжелые травмы только у водителя. Дети получили преимущественно царапины и ушибы.

Причины ДТП выясняются.

Фото: HZS Olomouckého kraje

Ранее сообщалось, что в Польше во время крупного ДТП, в котором столкнулись семь авто, украинец пришел на помощь пострадавшим. Также что в Николаеве столкнулись микроавтобус "Газель" и минивэн Fiat Doblo.