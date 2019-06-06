В Николаеве водитель потерял сознание и спровоцировал ДТП (фото) [ Редактировать ]
В четверг, 6 июня, на ул. Лазурной в Николаеве столкнулись микроавтобус "Газель" и минивэн Fiat Doblo, передает golos.ua.
Fiat двигался по ул. Лазурной в направлении кольца. Затем водителю неожиданно стало плохо - у него случился приступ, из-за чего он потерял управление, выехал на встречную полосу и врезался в левый бок едущего навстречу микроавтобуса.
От удара "Газель" понесло по проезжей части, она выехала на встречную полосу, развернулась на 180 градусов и упала на правый бок.
В результате ДТП госпитализировали водителя Fiat. В "Газели" обошлось без пострадавших. Оба автомобиля получили значительные механические повреждения.
Фото: novosti-n.org
Ранее сообщалось, что грузовик попал в ДТП на мосту и повис в воздухе, а также под Киевом произошло масштабное ДТП.
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