В четверг, 6 июня, на ул. Лазурной в Николаеве столкнулись микроавтобус "Газель" и минивэн Fiat Doblo, передает golos.ua.

Fiat двигался по ул. Лазурной в направлении кольца. Затем водителю неожиданно стало плохо - у него случился приступ, из-за чего он потерял управление, выехал на встречную полосу и врезался в левый бок едущего навстречу микроавтобуса.

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От удара "Газель" понесло по проезжей части, она выехала на встречную полосу, развернулась на 180 градусов и упала на правый бок.

В результате ДТП госпитализировали водителя Fiat. В "Газели" обошлось без пострадавших. Оба автомобиля получили значительные механические повреждения.

Фото: novosti-n.org

Ранее сообщалось, что грузовик попал в ДТП на мосту и повис в воздухе, а также под Киевом произошло масштабное ДТП.