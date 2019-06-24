В Киеве закроют аэропорт [ Редактировать ]
В столице Украины закроют аэропорт "Киев" в связи с проведением ремонтных работ взлетной полосы. Об этом сообщает avianews.com.
Аэропорт закроют в сентябре на 10 дней с 09:00 2 сентября по 09:00 12 сентября по киевскому времени. Предприятие уже выпустило информацию об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов.
О предстоящем закрытии на ремонт полосы управляющая воздушными воротами компания "Мастер-Авиа" начала уведомлять авиаперевозчиков, обслуживающихся в аэропорту. На время проведения работ им предлагается временно переехать в аэропорт "Борисполь".
Ранее сообщалось, что в "Борисполе" пассажиры заблокировали один из терминалов.
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