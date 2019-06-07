Новый Киевский мост завел аккаунт в Instagram [ Редактировать ]
В столице Украины Киеве совсем недавно открыли мост на Владимирской горке с прекрасным видом. Он мгновенно оказался в центре внимания горожан, на открытии присутствовали столько людей, что стекло в мост элементарно не выдержало такого напора толпы. И вот недавно у него появился собственный аккаунт в Instagram.
"Я совсем новый, но уже не выдерживаю. Один день из жизни моста", - написано в описании страницы.
В аккаунте очень часто публикуют фото посетителей и туристов на мосту. Вся деятельность и все движения людей там фиксируют и показывают в Instagram.
Вот, к примеру, фото пары, которая катается на велосипедах с утра. Люди счастливы и позитивны.
Там также показали рабочий процесс на мосту.
Подписчики моста комментируют: "Если б ты был Титаником, мы бы все встретились с Лео. А так только Виталий", "Реально круто", Классно".
Напомним, Шулявский мост в Киеве вывозят по кускам. Также в Киеве на стройке рухнул кран.
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