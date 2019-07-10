Кабинет министров Украины в среду, 10 июля, решил выделить дополнительно миллиард гривен на поддержку государственных шахт, а также три миллиарда на поддержку малых городов.

"Еще один важный вопрос - дотации украинских шахт, и поддержка и выплата заработных плат. Здесь мы нашли решение, чтобы направить дополнительно 1 млрд гривен", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

В то же время, он отметил, что средства для малых городов будут направлены на решение главных проблем в районных центрах и городах районного значения.

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"В решениях, которые мы приняли, есть 3 миллиарда в Государственный фонд регионального развития на малые города, районные центры. Это решение принято. Это значит, что 3 миллиарда гривен направляются на районные центры, города районного значения для решения главных проблем, которые там есть: инфраструктура, образование, медицина, школы, садики, культура, спорт", - сказал премьер.

Раньше сообщалось о том, что 10 июля Кабмин увеличил продолжительность отпуска воспитателей дошкольных учебных заведений. Так, вместо 42 календарных дней воспитатели будут отдыхать 56 дней. А также Кабмин согласовал проект о профобразовании.