В среду, 10 июля, Кабмин на заседании одобрил проект закона о профобразовании. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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Кабинет министров направляет проект на рассмотрение Верховной Рады.

Как отмечается, проект закона, в частности:

пересматривает содержание профобразования;

передает на места управления этой системой, особенно в контексте заказа и соответствия подготовки кадров потребностям местного рынка ;

открывает возможности дуального образования - как признанной миром практики подготовки ;

предоставляет возможности обучения для людей с особыми образовательными потребностями.

По мнению премьер-министра Владимира Гройсмана, такой подход должен существенно улучшить не только качество подготовки, но и ее соответствие современным требованиям промышленности и производства.

"В этом году будет создано 150 центров профтехобразования. А принятие закона урегулирует много вопросов, в том числе привлечение местных властей к развитию профтехобразования в рамках децентрализации. Так мы сделаем большой шаг вперед в обновлении этой сферы", - сказал Гройсман.

Ранее сообщалось, что Кабмин назначил нового главу таможни.