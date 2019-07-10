Кабмин согласовал проект о профобразовании [ Редактировать ]
В среду, 10 июля, Кабмин на заседании одобрил проект закона о профобразовании. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Кабинет министров направляет проект на рассмотрение Верховной Рады.
Как отмечается, проект закона, в частности:
- пересматривает содержание профобразования;
- передает на места управления этой системой, особенно в контексте заказа и соответствия подготовки кадров потребностям местного рынка ;
- открывает возможности дуального образования - как признанной миром практики подготовки ;
- предоставляет возможности обучения для людей с особыми образовательными потребностями.
По мнению премьер-министра Владимира Гройсмана, такой подход должен существенно улучшить не только качество подготовки, но и ее соответствие современным требованиям промышленности и производства.
"В этом году будет создано 150 центров профтехобразования. А принятие закона урегулирует много вопросов, в том числе привлечение местных властей к развитию профтехобразования в рамках децентрализации. Так мы сделаем большой шаг вперед в обновлении этой сферы", - сказал Гройсман.
Ранее сообщалось, что Кабмин назначил нового главу таможни.
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