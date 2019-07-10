Кабмин увеличил отпуск воспитателям детсадов [ Редактировать ]
В среду, 10 июля, Кабмин увеличил продолжительность отпуска воспитателей дошкольных учебных заведений. Так, вместо 42 календарных дней воспитатели будут отдыхать 56 дней.
Об этом заявила министр образования и науки Лилия Гриневич во время заседания правительства.
"Теперь отпуск воспитателей будет не 42, а 56 календарных дней, как у всех педагогов", - сказала Гриневич.
Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин согласовал проект о профобразовании.
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