В Испании, в городе Бенидорм, 23-летнего туриста по имени Дэвид Бриффот на отдыхе парализовало после посещения аквапарка. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчина отдыхал вместе со своей девушкой Бристоу. В городе Бенидорм они посетили аквапарк.

Пара решила вместе съехать головой вперед с параллельных водных горок на матрасе. Бристоу удачно прокатилась, а парень наклонил голову вперед при входе в воду и потерял сознание. Когда он пришел в себя, то сообщил, что не чувствует ног.

Фото: dailymail.co.uk

Оказалась, что парень сломал шею, врачи говорят, что он больше не сможет ходить. Семья пострадавшего начала сбор денег на лечение, они надеются привлечь 75 тысяч фунтов.

Ранее мы писали о том, что мужчина сбежал от жены через окно по простыням.