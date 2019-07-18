Съехал с горки и остался инвалидом: поход в аквапарк обернулся для туриста трагедией [ Редактировать ]
В Испании, в городе Бенидорм, 23-летнего туриста по имени Дэвид Бриффот на отдыхе парализовало после посещения аквапарка. Об этом сообщает Daily Mail.
Мужчина отдыхал вместе со своей девушкой Бристоу. В городе Бенидорм они посетили аквапарк.
Пара решила вместе съехать головой вперед с параллельных водных горок на матрасе. Бристоу удачно прокатилась, а парень наклонил голову вперед при входе в воду и потерял сознание. Когда он пришел в себя, то сообщил, что не чувствует ног.
Фото: dailymail.co.uk
Оказалась, что парень сломал шею, врачи говорят, что он больше не сможет ходить. Семья пострадавшего начала сбор денег на лечение, они надеются привлечь 75 тысяч фунтов.
Ранее мы писали о том, что мужчина сбежал от жены через окно по простыням.
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