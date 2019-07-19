Популярная телеведущая Регина Тодоренко спустя 2 недели отправилась на отдых. На своей странице в Instagram Регина опубликовала фото, где позирует в бикини.

По словам певицы, она не только привезла из отпуска хорошее настроение, но и лишние килограммы. Однако, поклонники возмутились и сразу же написали лестные комментарии: "Регина, какие бока?", "Какая фигура!", "Всем бы такие бока", "Видно, что материнство идет вам на пользу".

"Еще раз позволю себе повториться и написать, как я люблю Грецию, остров Крит и вкуснейшую мусаку... Из отпуска я привезла не только радость, но и дополнительные бока, которые старательно отъедала, поглощая все, что дают на фуршете", - призналась Регина.

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