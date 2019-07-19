"Это все в прошлом": Борис Моисеев шокировал заявлением

Популярный артист Борис Моисеев шокировал поклонников признанием. Он исключил всяческую возможность возвращения на большую сцену. Об этом пишут dni.ru.

Артист отметил, что на рижском побережье, где у него есть квартира, он старается приезжать каждое лето, несмотря на "довольно высокие коммунальные платежи"

Также на вопрос о возвращении на сцену Борис Моисеев ответил: "Никогда и ни за что! Меня туда не тянет, не хочу больше выступать. Это все в прошлом!".

Напомним, что в 2010 году Борис Моисеев перенес инсульт. С каждой минутой состояние исполнителя ухудшалось, и в результате левая часть тела была парализована.

Ранее мы писали о том, что популярный певец Филипп Киркоров в резкой форме отказался от предложения спеть совместную песню с Ольгой Бузовой.