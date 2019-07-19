"Это все в прошлом": Борис Моисеев шокировал заявлением [ Редактировать ]
Популярный артист Борис Моисеев шокировал поклонников признанием. Он исключил всяческую возможность возвращения на большую сцену. Об этом пишут dni.ru.
Артист отметил, что на рижском побережье, где у него есть квартира, он старается приезжать каждое лето, несмотря на "довольно высокие коммунальные платежи"
Также на вопрос о возвращении на сцену Борис Моисеев ответил: "Никогда и ни за что! Меня туда не тянет, не хочу больше выступать. Это все в прошлом!".
Напомним, что в 2010 году Борис Моисеев перенес инсульт. С каждой минутой состояние исполнителя ухудшалось, и в результате левая часть тела была парализована.
Ранее мы писали о том, что популярный певец Филипп Киркоров в резкой форме отказался от предложения спеть совместную песню с Ольгой Бузовой.
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