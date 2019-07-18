Популярный певец Филипп Киркоров в резкой форме отказался от предложения спеть совместную песню с Ольгой Бузовой. Артистка приняла участие в одном из You-Tube проектов. Одним из заданий артистки было позвонить Киркорову и предложить певцу спеть совместную песню.

"Я придумала песню. Там есть и сексуальный подтекст, там и мало слов. И мне кажется, это будет бомба и такая танцевальная версия, чтобы успеть зацепиться за летние хиты, чтобы ставили в клубах. Но я не давлю на тебя, просто скажи, как тебе. Ок? " - спросила Бузова.

Бузова напела песню: "Собачка говорит: "Гав-гав". Коровка говорит: "Му-му". Кошка говорит: "Мяу-мяу", а я скажу тебе: "Привяу". Гав, гав, гав, му, му, му, привяу".

На что Киркоров резко отреагировал: "Я такое петь не буду! Знаешь, кто бы смог? Вот Коля! Ты знаешь, Коленька Басков, мой закадычный, заклятый дружок, он, я уверен, на это согласится".

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