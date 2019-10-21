Группа австралийских ученых провела ряд исследований и выяснила, что гамбургеры и другие разновидности фастфуда нарушают синтез "мужского гормона" - тестостерона, который регулирует детородные функции в организме мужчин, пишут "Новости Ю".

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Так, отмечается, что фастфуд категорически противопоказан для полных мужчин, у которых регулярно наблюдаются проблемы с тестостероном.

Также снижение уровня тестостерона может значительно отражаться на состоянии здоровья пожилых мужчин, а также тех, которые имеют выраженный лишний вес.

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