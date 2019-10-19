В детском питании обнаружили мышьяк [ Редактировать ]
В США врачи выяснили, что в 95% детского питания нашли токсические металлы. Эти металлы негативно влияют на развитие ребенка. Об этом сообщает medikforum.
Американские ученые по заказу Healthy Babies Bright Futures проверили около 170 образцов детского. 95% образцов содержали несколько токсичных металлов. Так, 94% содержались свинец, 75% - кадмий, 73% - мышьяк, а 32% - ртуть.
Самую большую опасность для детей в плане содержания тяжелых металлов представляло детское питание на основе риса, моркови, батата, а также фруктовые соки.
Авторы эксперимента проверили детское питание, которое производят наиболее популярные компании в США. В 25% образцах были обнаружены следы всех четырёх тяжелых металлов: ртути, кадмия, свинца и мышьяка.
Мышьяк в своей неорганической форме и повышенных концентрациях он экстремально токсичен и даже смертоносен.
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