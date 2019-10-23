Потерял сознание за рулем: мужчина устроил серьезное ДТП [ Редактировать ]
В среду, 23 октября, в Днепре на улице Бориса Кротова произошло серьезное ДТП. Так, известно, что водитель "Волги" потерял сознание за рулем. ГАЗ задел четыре припаркованных на обочине автомобиля.
По предварительной информации, водитель повернул на улицу Кротова и "отключился" за рулем. Автомобиль понесло к обочине, где он зацепил четыре авто - Chevrolet, Daewoo, Skoda и Mazda.
Остановилась "Волга" в нескольких метрах от автомобилей прямо на трамвайных путях. Тем не менее, машина проезду трамваев не препятствует - патрульные сделали пометки и оттолкнули ее назад. Мужчину, который бы за рулем ГАЗа, госпитализировали.
Патрульный экипаж контролирует ситуацию на дороге, ожидается приезд следователя по ДТП.
Ранее сообщалось, что в Днепре фура переехала женщина, а также виновница ДТП устроила скандал полиции.
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