В понедельник, 22 октября, в Киеве на Набережно-Крещатицкая случилось серьезное ДТП. Так, известно, что авария произошла с участием Suzuki Vitara. Выпившая девушка-водитель не справилась с управлением и "влетела" в отбойник, передает "Информатор".

По словам полицейских, девушка на Suzuki Vitara двигалась в сторону станции метро "Почтовая площадь". При повороте на Боричев спуск она не справилась с управлением и врезалась в отбойник левой стороной автомобиля. Полицейским она сказала, что ДТП произошло из-за того, что перед ее машиной резко затормозил другой автомобиль.

Читайте также В Румынии автобус с украинцами попал в серьезное ДТП

У девушки-водителя Suzuki были все признаки алкогольного опьянения. Кроме того, по словам полицейских, она прямо перед ними распивала слабоалкогольный напиток. При этом девушка также отказалась проходить тест на содержание алкоголя в крови и устроила сотрудникам полиции скандал. Она вытряхивала содержимое сумочки и просила у полицейских денег на такси.

В результате аварии никто не пострадал. На месте работали два экипажа патрульной полиции. Детали происшествия и степень вины водителя Suzuki установит следствие.

Ранее сообщалось, что в Киеве автомобиль правоохранителей "влетел" в Mazda, а также в Николаеве случилось смертельное ДТП.