Кабмин прекращает публикацию законов в "Урядовом курьере" [ Редактировать ]
В среду, 23 октября, стало известно, что украинское правительство инициирует отмену обязательной публикации законов и других нормативных актов в "Урядовом курьере". Об этом сообщает правительственный портал.
"Документы Кабинета министров, включая проект Государственного бюджета Украины, будут публиковаться на Едином веб-портале органов исполнительной власти. Законопроект будет вскоре передан в Верховную раду", - говорится в сообщении.
В правительстве эту инициативу объяснили тем, что на печать и распространение газеты нецелесообразно тратятся значительные ресурсы, в то время как законы дублируются на сайтах органов исполнительной власти.
Ранее сообщалось, что в Кабмине рассказали об "экономическом прорыве" в Украине, а также Гончарук рассказал о развитии малого бизнеса.
по теме
Рябошапка назначил нового заместителя
В пятницу, 18 октября, Генпрокурор Руслан Рябошапка подписал указ
Бюджет-2020: в партії "Слуга народу" дали оцінку проекту
В ефірі телеканалу "Інтер" в програмі "Подробиці тижня" з Олексієм Ліхманом Ірина Верещук розповіла про ухвалення бюджету у 2020 році
В Киеве из окна школы выпрыгнула ученица
Как сообщают в правоохранительных органах, девочка училась в седьмом классе
Потерял сознание за рулем: мужчина устроил серьезное ДТП
Автомобиль понесло к обочине, где он зацепил четыре авто - Chevrolet, Daewoo, Skoda и Mazda
В аэропорту из-за тумана не смогли приземлиться самолеты
Из-за низкой видимости не смогли приземлиться два самолета - из Вильнюса и Варшавы