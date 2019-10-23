В среду, 23 октября, стало известно, что украинское правительство инициирует отмену обязательной публикации законов и других нормативных актов в "Урядовом курьере". Об этом сообщает правительственный портал.

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"Документы Кабинета министров, включая проект Государственного бюджета Украины, будут публиковаться на Едином веб-портале органов исполнительной власти. Законопроект будет вскоре передан в Верховную раду", - говорится в сообщении.

В правительстве эту инициативу объяснили тем, что на печать и распространение газеты нецелесообразно тратятся значительные ресурсы, в то время как законы дублируются на сайтах органов исполнительной власти.

Ранее сообщалось, что в Кабмине рассказали об "экономическом прорыве" в Украине, а также Гончарук рассказал о развитии малого бизнеса.