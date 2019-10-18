Правительство внесло в Раду законопроект о легализации игорного бизнеса [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду Украины важный законопроект о легализации игорного бизнеса. Соответствующие данные были опубликованы на сайте правительства.
Напомним, 29 сентября одобрил законопроект о легализации игорного бизнеса.
"Также одобрен проект закона о легализации игорного бизнеса в Украине, который предусматривает, что азартные игры будут проводиться исключительно на территории отелей, на игровом оборудовании с использованием программного обеспечения, которое соответствует международным стандартам", - отмечалось в сообщении правительства.
Раньше сообщалось о том, почему в Украине процветает игорный бизнес.
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