Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду Украины важный законопроект о легализации игорного бизнеса. Соответствующие данные были опубликованы на сайте правительства.

Напомним, 29 сентября одобрил законопроект о легализации игорного бизнеса.

"Также одобрен проект закона о легализации игорного бизнеса в Украине, который предусматривает, что азартные игры будут проводиться исключительно на территории отелей, на игровом оборудовании с использованием программного обеспечения, которое соответствует международным стандартам", - отмечалось в сообщении правительства.

Раньше сообщалось о том, почему в Украине процветает игорный бизнес.