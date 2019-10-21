Гончарук рассказал о миссии МВФ в Украине [ Редактировать ]
Миссия Международного Валютного Фонда посетит Украину с визитом через две недели. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Facebook.
"Наши министры всю неделю находились в Соединенных Штатах Америки и продолжали работать с коллегами из Международного валютного фонда над новой трехлетней программой для Украины. Договорились о том, что через две недели коллеги из Международного валютного фонда с соответствующим обратным визитом приедут снова в Украину. Я очень надеюсь, что во время их повторного визита мы таки достигнем прогресса и сможем четко сказать, что в конце этого года мы получим эту программу", - сказал он.
Раньше сообщалось о том, что премьер-министр срочно созвал "слуг народа". А также Гончарук объявил о свободных вакансиях в Кабмине.
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