Миссия Международного Валютного Фонда посетит Украину с визитом через две недели. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Facebook.

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"Наши министры всю неделю находились в Соединенных Штатах Америки и продолжали работать с коллегами из Международного валютного фонда над новой трехлетней программой для Украины. Договорились о том, что через две недели коллеги из Международного валютного фонда с соответствующим обратным визитом приедут снова в Украину. Я очень надеюсь, что во время их повторного визита мы таки достигнем прогресса и сможем четко сказать, что в конце этого года мы получим эту программу", - сказал он.

Раньше сообщалось о том, что премьер-министр срочно созвал "слуг народа". А также Гончарук объявил о свободных вакансиях в Кабмине.