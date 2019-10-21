Украина находится на грани экономического прорыва. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на своей странице в Facebook после возвращения из Соединенных Штатов Америки.

"Мы на грани экономического прорыва. Это чувствовалось во всех встречах в США. Люди, бизнес, инвесторы, чиновники с интересом смотрят на Украину, и все признают способность новой власти изменить страну. Ожидания высоки, но все хотят немного присмотреться и точно убедиться", - написал министр.

Милованов также пояснил, что интересует людей и бизнес вне Украины?

По моему мнению, 4 вещи: 1. Насколько самостоятельно новое правительство принимает решение и нет теневого правительства, вступает в игру в критические моменты. 2. состоится судебная реформа и реформа правоохранительных органов и не останутся ли они подконтрольны новой власти и специальным интересам, как происходило всегда. 3. Насколько серьезно новая власть собирается бороться с владельцами банков, которые нанесли ущерб налогоплательщикам и клиентам банков. 4. одинаковые правила игры для всех. Включая вопросы, состоится демонополизация и деолигархизация Украины и ли олигархи будут играть по одинаковым правилам.

Министр добавил, что заверил всех в положительных ответах на данные четыре вопроса. Но люди хотят подождать и убедиться, что это действительно так.

"Если мы убедим мир, то Украина начнет быстро развиваться, нас зальют инвестициями, а мы наконец станем успешным. Шанс такой у нас есть", - подытожил Милованов.

Раньше сообщалось о том, что руководство морского и речкового транспорта в Украине изменено. А также назначен новый глава Киевской ОГА.