Что уготовил этот день каждому знаку зодиака? Гороскоп может рассказать, чего ждать и к чему готовиться 28 октября. Помните, что этот день позволит мыслить вам нестандартно, не упустите возможность решить те задачи, за которые раньше боялись браться, пишет 1001goroskop.

Овен

Овен рискует в полной мере ощутить, что такое воинственность. Нет, никакой войны он не будет объявлять. Да и зачем объявлять? Куда удобнее начать войну без объявления, застав противника врасплох! Такие порывы могут возникнуть в душе Овна неоднократно. Стоит ли удивляться, если день при таком настроении пройдет в конфликтах и ссорах?

Телец

Телец способен легко увлечься самыми разнообразными вещами. Эти увлечения будут накатывать неожиданно, захватывая Тельца с головой. Но в течение дня этих увлечений может быть столько, что Телец и сам перестанет понимать, что больше его привлекает и куда его тянет. Так что рассчитывать 28 октября на постоянство его чувств не стоит. Ну, вот такой в этот день Телец - немного ветреный и непостоянный!

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Близнецы

Близнецы рискуют неожиданно для себя увлечься какой-то малозначительной ерундой. Впрочем, самым Близнецам предмет их увлечения ерундой казаться не будет! Более того, эта вещь способна захватить внимание настолько, что из-за этого Близнецы упустят что-то действительно важное. Поэтому строить на 28 октября серьезные планы не следует. Лучше посвятить день творчеству и любви.

Рак

Раку может показаться, что центр вращения Вселенной непременно должен находиться где-то рядом с ним. Ну а поскольку у Вселенной на этот счет может быть другое мнение, Рака такая ситуация будет очень удивлять. Раз за разом он будет делать все, чтобы исправить эту ситуацию, активно привлекая к себе внимание и пытаясь попасть в эпицентр событий. Здесь главное - не переусердствовать, ведь не всегда быть в центре - хорошо.

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Лев

Лев рискует с головой войти в роль домашнего тирана и диктатора! При этом самому Льву вполне может показаться, что он просто проявляет полезную инициативу на благо всей семьи. Вот только со стороны домашних это будет сильно походить на самодурство. Если Лев не хочет излишне обострять ситуацию, то должен уменьшить количество командирских ноток в своем голосе.

Дева

Если Деве придет какая-то мысль в голову, то она легко может стать навязчивой идеей. Более того, мысли 28 октября в голову Девы будут приходить чаще, чем обычно, а значит и навязчивых идей может быть более одной. В таком состоянии Деве лучше свести общение к минимуму, иначе разговоры то и дело перерастать в бессмысленный спор. Лучше уж творчеством каким-то заняться. Там от навязчивых идей по крайней мере не будет вреда.

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Весы

Весам будет трудно понять, почему самые приятные удовольствия по совместительству является еще и грехами. Ну что плохого в лишнем пирожном или поцелуе? Одним словом, Весам 28 октября логичным покажется правило: "Если нельзя, но очень хочется, то можно". В принципе, ничего плохого в этом нет, если только дополнить эту формулу маленьким пунктом: "Все хорошо в меру".

Скорпион

У Скорпиона может проснуться непреодолимое желание покомандовать окружающими. Что ж, если вы чувствуете в себе реальные качества лидера, то дерзайте! А вот если этих качеств в характере Скорпиона не хватает, то не стоит и пытаться. Лучше в стрелялку какую-то поиграть - там хотя бы отменить все можно. А еще лучше 28 октября для Скорпиона переключить свою бурную энергию на романтическое свидание - он об этом не пожалеет.

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Стрелец

Жизнь заставит Стрельца побороться с обстоятельствами! Несмотря на то, что сам Стрелец не будет настроен на повышенную активность, какие-то события то и дело будут требовать его энергичного участия. Кто-то из его окружения может незаметно вовлечь Стрельца в затяжной спор или запрячь его в решение какой-то ненужной Стрельцу задачи. Конечно, Стрелец будет сопротивляться этому - но не факт, что его сопротивление окажется успешным.

Козерог

У Козерога есть возможность узнать что-то необычное и интересное! В этот день его жизнь будет полна ярких, феерических эмоций и впечатлений. Единственное условие - не придавать большого значения досадным мелочам. Если не обращать внимания на мелочи, день будет ярким, словно брызги шампанского. Ну а зациклившись на мелочах, Козерог рискует серьезно испортить настроение и себе, и окружающим.

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Водолей

Водолей будет испытывать трудности с самоорганизацией и дисциплиной. Воздержаться в этот день в привычных рамках будет крайне сложно, хотя именно к этому Водолей и стремиться. Отсюда и внутренний конфликт, когда одна половинка души стремится к порядку, а другая - к хаосу. Вопрос только в том, что 28 октября в душе перевесит.

Рыбы

Интересы и планы Рыб в течение дня не раз будут решительно меняться! Весь день их будет тянуть то в одну, то в другую сторону, и противиться этим порывам будет трудно. По-хорошему, чтобы добиться в этот день хоть чего-то, Рыбам не мешало бы сосредоточиться на чем-то одном. Вот только вряд ли это получится - слишком уж переменчивы завтра ветры в их голове.

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