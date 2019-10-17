В этом году ноябрь для некоторых знаков зодиака ноябрь станет переломным месяцем. Однако переломным он будет в хорошем смысле этого слова. Многие смогут изменить свое финансовое положение, обрести гармонию в любви. Астролог Павел Глоба выделил четыре знака зодиака, которым с начала последнего месяца осени будет сопутствовать успех и везение, передает From-ua.

Близнецы

Близнецы с первых чисел ноября почувствуют невероятный прилив позитива, ведь на работе все наконец-то сдвинется с мертвой точки, и у них появится реальный шанс получить более высокую должность. А вместе с повышением Близнецы смогут поправить свое финансовое положение.

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А вторая половина месяца пройдет под знаком любви. Отношения Близнецов смогут выйти на новый уровень, а одинокие представители знака могут встретить "того самого человека".

Лев

Для Льва первые дни ноября станут прекрасным временем для начала новых проектов, которые к концу месяца принесут весомые плоды в виде тугого кошелька. Тем не менее астролог предупреждает, что следует быть осторожными с новыми партнерами - среди них могут быть мошенники.

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Кроме того, Павел Глоба советует Львам не забывать о семье, поскольку близкие могут начать ревновать к работе. Но уже к концу месяца в жизнь Льва придет спокойный гармоничный период.

Козерог

С начала месяца и до двадцатых чисел ноября на работе у Козерога все будет ладиться. В это период возможны успешные деловые встречи, новые перспективные знакомства. Кроме того, это отличное время для путешествий.

Астролог уверен, что ноябрь пройдет для Козерога под знаком успешности и стабильности. Но в конце ноября стоит избегать агрессивно настроенных людей, которые могут внести разлад в жизнь Козерога. Также в последние дни осени возможны выяснения семейных отношений.

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Водолей

Для Водолея ноябрь будет насыщен интересными событиями. Представится возможность продвижения в карьере, знакомство с влиятельными людьми. Но при этом вероятны также и мелкие ссоры с коллегами, на которые Водолею не стоит обращать много внимания.

Астролог советует Водолеям правильно рассчитывать свои силы и возможности, а также призывать себя к самодисциплине, и тогда все у них получится. А вот метания, колебания и сомнения, вряд ли к чему-то хорошему приведут.

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