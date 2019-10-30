С удавом и без белья: Maruv ошарашила выходкой [ Редактировать ]
Известная украинская певица Maruv, которая недавно шокировала внешним видом, удивила поклонников новыми фото в образе заклинательницы змей. Соответствующие снимки певица опубликовала в своем Instagram.
"Медуза Горгона", - подписала публикацию звезда.
Так, на фото Maruv позирует в черном комбинезоне, который, видимо, был одет без нижнего белья. Дополнила образ прическа с тонкими афрокосичками и множеством "змей".
Фото: instagram.com/maruvofficial
Поклонники высоко оценили эпатажный образ звезды и "засыпали" ее восхищенными комментариями.
"Как же это красиво", "Вау", "Очень милая Горгона", "Какая ты шикарная", - писали фанаты.
Ранее сообщалось, что Волочкова нарвалась на жесткую критику, а также Леся Никитюк в открытом купальнике показала видео под водой.
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