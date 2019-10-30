"Летающее бревно": Волочкова нарвалась на жесткую критику [ Редактировать ]
Известная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками видео, на котором делает шпагат в воздухе. Соответствующий ролик Волочкова опубликовала в Instagram.
"Сегодня мы порепетировали с моим тренером Александрой Нозик , создателем студии воздушной гимнастики art номер к моему спектаклю", - написала Анастасия.
"Насть, ну не твоё это! Кровь из глаз", "Летающее бревно" снова в деле!", "Такие кругаля на драмине только чертить", - пишут в комментариях.
Сегодня мы порепетировали с моим тренером Александрой Нозик , создателем студии воздушной гимнастики @escada_art номер к моему спектаклю "Балерина в зазеркалье цирка". В этом зале, конечно, нет высоты для полотен, но на сцене это будет очень эффектно и красиво смотреться.🔥 Саша, кстати, всегда сама руководит лебедкой.👍 Так что от неё зависит моя жизнь.😂 Ждём вас на премьере 20 ноября в VEGAS CITY HALL . Билеты можно приобрести на моем сайте Volochkova.ru 😊 (в сториз ссылка прямая). #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #спорт #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера #платазауспех #солнце #спорт
Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)
Ранее сообщалось, что Анастасию Волочкову обвинили в безграмотности.
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