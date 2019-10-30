Известная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками видео, на котором делает шпагат в воздухе. Соответствующий ролик Волочкова опубликовала в Instagram.

"Сегодня мы порепетировали с моим тренером Александрой Нозик , создателем студии воздушной гимнастики art номер к моему спектаклю", - написала Анастасия.

"Насть, ну не твоё это! Кровь из глаз", "Летающее бревно" снова в деле!", "Такие кругаля на драмине только чертить", - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что Анастасию Волочкову обвинили в безграмотности.