Леся Никитюк в открытом купальнике показала видео под водой [ Редактировать ]
Украинская ведущая Леся Никитюк показала видео с отдыха, на котором плавает под водой. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram.
В кадре артистка в раздельном купальнике. Внимание в ролике привлекают грудь и ягодицы Никитюк.
"Русалка Ле", - коротко подписала ролик Леся.
Поклонники засыпали Никитюк комплиментами.
"Вау, действительно русалочка", "Как грациозно", "Ихтиандерка", "Прекрасная", "Русалочка Леся - похитительница моряков".
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