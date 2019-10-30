Украинская ведущая Леся Никитюк показала видео с отдыха, на котором плавает под водой. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram.

В кадре артистка в раздельном купальнике. Внимание в ролике привлекают грудь и ягодицы Никитюк.

"Русалка Ле", - коротко подписала ролик Леся.

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Поклонники засыпали Никитюк комплиментами.

"Вау, действительно русалочка", "Как грациозно", "Ихтиандерка", "Прекрасная", "Русалочка Леся - похитительница моряков".

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