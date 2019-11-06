Экс-генпрокурор Юрий Луценко уходит из политики. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

"Дальше я собираюсь организовать фонд поддержки украинской книги. Буду читать и пропагандировать чтение и помогать тем, кто пишет умные книжки. А Ирина после определенной медицинской реабилитации, очевидно будет заниматься тем, чем занималась до депутатства - своим небольшим семейным бизнесом", - рассказал Луценко.

Также он рассказал о состоянии жены.

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"Она перенесла серьезную проблему с сердцем и сейчас не может полностью работать с полной отдачей", - отметил он.

Кроме того, Луценко опроверг слухи о том, что он с семьей собираются покинуть Украину. По его словам, он и дальше будет жить в поселке Стоянка Киевской области вместе с женой, младшим сыном Виталием, собакой и котом.

Раньше сообщалось о том, что Ирина Луценко пережила серьезные проблемы со здоровьем. А также решила уйти из парламента.