Юрий Луценко уходит из политики [ Редактировать ]
Экс-генпрокурор Юрий Луценко уходит из политики. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.
"Дальше я собираюсь организовать фонд поддержки украинской книги. Буду читать и пропагандировать чтение и помогать тем, кто пишет умные книжки. А Ирина после определенной медицинской реабилитации, очевидно будет заниматься тем, чем занималась до депутатства - своим небольшим семейным бизнесом", - рассказал Луценко.
Также он рассказал о состоянии жены.
"Она перенесла серьезную проблему с сердцем и сейчас не может полностью работать с полной отдачей", - отметил он.
Кроме того, Луценко опроверг слухи о том, что он с семьей собираются покинуть Украину. По его словам, он и дальше будет жить в поселке Стоянка Киевской области вместе с женой, младшим сыном Виталием, собакой и котом.
Раньше сообщалось о том, что Ирина Луценко пережила серьезные проблемы со здоровьем. А также решила уйти из парламента.
по теме
Сергей Левочкин в Золотом: парламент готов принимать необходимые для мирного процесса законы
Народный депутат пообщался с жителями Золотого, военными и представителями мониторинговой миссии ОБСЕ
Зеленский назначил еще одного советника
Во вторник, 5 ноября, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ
Зеленский наградил 46 военных
Во вторник, 5 ноября, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ
Юрий Бойко: мир - это не просто возвращение территорий, это люди Донбасса, которые вернутся к нормальной жизни
Мир – это не просто возвращение территорий, это люди Донбасса, которые вернутся к нормальной жизни
Держ-секретар США Майк Помпео окреслив умови, за якими Вашингтон допоможе Києву
Боротьба з корупцією та протидія російській агресії. Держ-секретар США Майк Помпео окреслив два головних пріоритети, за якими Вашингтон допомагає Києву