Отставка Ирины Луценко: кто заменит депутата [ Редактировать ]
В связи с тем, что депутат Верховной Рады Ирина Луценко объявила о своей отставке, появилась информация о том, кто сможет ее заменить в партии "Европейская солидарность". Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.
Известно, что Луценко заменит бывшая заместитель министра энергетики и угольной промышленности Наталия Бойко.
В избирательном списке "Европейской солидарности" Бойко указана под номером 24.
Кто такая Наталия Бойко?
До 2015 года работала консультантом в ERM во Германии, где координировала проекты для газодобывающих компаний и финансовых институтов.
В 2017-2019 годах занимала должность замминистра энергетики.
Раньше сообщалось о том, что Ирина Луценко пережила серьезные проблемы со здоровьем. А также решила уйти из парламента.
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