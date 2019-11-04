В связи с тем, что депутат Верховной Рады Ирина Луценко объявила о своей отставке, появилась информация о том, кто сможет ее заменить в партии "Европейская солидарность". Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Известно, что Луценко заменит бывшая заместитель министра энергетики и угольной промышленности Наталия Бойко.

В избирательном списке "Европейской солидарности" Бойко указана под номером 24.

Кто такая Наталия Бойко?

До 2015 года работала консультантом в ERM во Германии, где координировала проекты для газодобывающих компаний и финансовых институтов.

В 2017-2019 годах занимала должность замминистра энергетики.

Раньше сообщалось о том, что Ирина Луценко пережила серьезные проблемы со здоровьем. А также решила уйти из парламента.