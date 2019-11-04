Экс-депутат Ирина Луценко перенесла серьезные проблемы с сердцем. Об этом написал в соцсети ее муж - бывший генпрокурор Юрий Луценко.

Также он добавил, что находится в Киеве. Сообщение Луценко о болезни супруги было реакцией на опубликованный в Facebook пост политолога Михаила Чаплыги, который предположил, что чета Луценок сбежала из страны, прихватив с собой "несгораемое бабло".

Первым же комментарием к гневному посту стала реплика Юрия Луценко.

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"Миша, кончай исходить ядом. Я в Киеве. Жена перенесла тяжелые проблемы с сердцем", - написал экс генпрокурор.

Сразу после этого автор поста удалил публикацию, объяснив, что проблемы со здоровьем являются "табу для сатиры".

"Снес один из постов. Об уехавших в Лондон. Снес по моральным соображениям. В новости в СМИ о якобы отказе от мандата речь шла о мотиве - по состоянию здоровья. Я не обратил сразу внимание, а сие есть табу для сатиры. За сим сию тему закрываю", - объяснил Чаплыга в новом посте.

Ранее мы писали о том, что Ирина Луценко решила уйти из парламента.