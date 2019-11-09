В пятницу, 8 ноября, в Днепре на улице Деземовской обнаружили тело. Известно, что молодой парень повесился на ветке дерева. Умерший оказался 17-летним студентом, передает "Информатор".

Тело парня обнаружили местные жители.

По предварительной информации, молодой человек являлся студентом Днепровского колледжа радиотехники.

На данный момент неизвестно, что подвигло молодого парня покончить с собой. Причины его поступка выясняют сотрудники следственно-оперативной группы.

Ранее сообщалось, что в Харькове трагически погиб 23-летний парень, а также под Житомиром подросток покончил с собой из-за матери.