В Днепре 17-летний студент повесился на дереве [ Редактировать ]
В пятницу, 8 ноября, в Днепре на улице Деземовской обнаружили тело. Известно, что молодой парень повесился на ветке дерева. Умерший оказался 17-летним студентом, передает "Информатор".
Тело парня обнаружили местные жители.
По предварительной информации, молодой человек являлся студентом Днепровского колледжа радиотехники.
На данный момент неизвестно, что подвигло молодого парня покончить с собой. Причины его поступка выясняют сотрудники следственно-оперативной группы.
Ранее сообщалось, что в Харькове трагически погиб 23-летний парень, а также под Житомиром подросток покончил с собой из-за матери.
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