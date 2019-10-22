В Житомирской области в селе Барановского района 17-летний парень покончил с собой. Он повесился. Так, прокуратура расследует уголовное производство по факту доведения до самоубийства несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-службу прокуратуры в области.

По предварительной информации, несовершеннолетний, который заочно учился в агропромышленном колледже соседней области, неоднократно конфликтовал со своей матерью, которая злоупотребляла алкогольными напитками.

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Сейчас органом досудебного расследования с целью установления обстоятельств смерти несовершеннолетнего, назначена судебно-медицинская и другие экспертизы, а также допрошены мать, соседи и местные жители.

Открыто уголовное производство по части 3 статьи 120 (доведение до самоубийства) УК Украины. Досудебное расследование по делу проводит следственное отделение Барановского отдела полиции.

Ранее сообщалось, что в Харьковской больнице случилась трагедия, а также самоубийца пытался подорвать дом.