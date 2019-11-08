В Харькове трагически погиб 23-летний парень [ Редактировать ]
Утром в пятницу. 8 ноября, в Харькове произошел трагический инцидент. На балконе одной из многоэтажек бабушка обнаружила тело 23-летнего парня, который подорвал себя гранатой. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Известно, что информация о происшествии поступила около 08:00.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "самоубийство".
Все детали происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что в Ривне во двор жилого дома подкинули гранату, а также что во львовской многоэтажке прогремел взрыв.
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