Утром в пятницу. 8 ноября, в Харькове произошел трагический инцидент. На балконе одной из многоэтажек бабушка обнаружила тело 23-летнего парня, который подорвал себя гранатой. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Известно, что информация о происшествии поступила около 08:00.

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Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "самоубийство".

Все детали происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в Ривне во двор жилого дома подкинули гранату, а также что во львовской многоэтажке прогремел взрыв.