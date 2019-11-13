Судьба человека напрямую зависит от его удачливости по жизни. Это проявляется не только в дружбе, повседневной жизни, любовных отношениях, но даже влияет на удачу представителя того или иного знака зодиака в любом деле. Известный астролог составила прогноз неудачи 14 ноября.

И вот, тройка неудачников этого дня:​

1. Козерог

Представителей этого знака зодиака ждет грандиозный скандал. Вы будете вне себя от ярости.

2. Овен

Рожденные под этим знаком зодиака будут чувствовать неудачу в этот день. Стоит обратить внимание на здоровье.

3. Лев

Представителей данного знака зодиака неудача будет преследовать еще несколько дней. Будьте осторожны.

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