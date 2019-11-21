Украинская звезда Даша Астафьева удивила поклонников новыми фото. Соответствующие фото появились на странице артистки в Instagram.

В кадре звезда позирует в полупрозрачном бежевом платье, колготах в сеточку. Во время фотосессии Даша снимает с себя куртку.

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"Всеми правдами и неправдами, мы добрались до ледника. Три мечтателя. Конечно, Исландия - то заветное, которое нельзя долго держать в себе.. иначе страхи, сомнения, и новогодние корпоративы украдут на части!", - подписала снимок звезда.

Раньше сообщалось о том, что Астафьева ошарашила сменой имиджа. А также Даша Астафьева поразила фанатов глубоким декольте.