Сексуальная Даша Астафьева покорила поклонников фото [ Редактировать ]
Известная артистка Даша Астафьева часто радует поклонников новыми фото и видео. В этот раз певица опубликовала фото в сексуальном черном боди.
"Все, как я люблю и могу себе позволить...", - подписала снимок Астафьева.
Бурные комментаторы не заставили себя ждать: "И как теперь после такого заснуть??", "Вау", "Роскошная и красивая", "Шикарная", "Дашуня, родить тебе нужно.., время то не терпит.."
Раньше сообщалось о том, что Астафьева ошарашила сменой имиджа. А также Даша Астафьева поразила фанатов глубоким декольте.
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