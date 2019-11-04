"Помолодела": Астафьева ошарашила сменой имиджа [ Редактировать ]
Известная украинская артистка Даша Астафьева, которая недавно поразила фанатов глубоким декольте, опубликовала в сети ошеломляющие фото в новом имидже. Так, в своем Instagram Даша показала снимки с новой фотосессии, которыми буквально "взорвала" сеть.
На фото Даша запечатлена в свободных рваных джинсах и светлой водолазке, дополнили образ туфли-лодочки. Отметим, что на снимках Даша с ровными длинными волосами и ярким макияжем.
Поклонники пришли в восторг от невероятно женственного образа звезды. Они "засыпали" Дашу восхищенными комментариями и комплиментами.
Ранее мы писали, что Каменских порадовала откровенным фото, а также Полякова шокировала дерзким мини.
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