Известная украинская артистка Даша Астафьева, которая недавно поразила фанатов глубоким декольте, опубликовала в сети ошеломляющие фото в новом имидже. Так, в своем Instagram Даша показала снимки с новой фотосессии, которыми буквально "взорвала" сеть.

На фото Даша запечатлена в свободных рваных джинсах и светлой водолазке, дополнили образ туфли-лодочки. Отметим, что на снимках Даша с ровными длинными волосами и ярким макияжем.

Поклонники пришли в восторг от невероятно женственного образа звезды. Они "засыпали" Дашу восхищенными комментариями и комплиментами.

Ранее мы писали, что Каменских порадовала откровенным фото, а также Полякова шокировала дерзким мини.