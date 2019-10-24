Даша Астафьева рассекретила параметры своего тела [ Редактировать ]
Известная артистка Даша Астафьева "сводит с ума" как мужчин, так женщин. Она покоряет своей энергетикой, женской мудростью и сексуальностью. Многие же обращают внимание на внешность певицы.
Несмотря на то, что сама Даша Астафьева постоянно пытается похудеть и считает себя полненькой. Совсем недавно в эфире одного из телеканалов Даша раскрыла свои параметры.
Так, при росте 173 см артистка весит 60-62 кг, а ее параметры - 92-62-92.
Ранее мы писали о том, как Оля Полякова шокировала фанатов дерзким мини, а также сообщалось, что дочь Елены Кравец ошарашила перевоплощением.
по теме
41-летняя Ани Лорак сменила имидж (фото)
41-летняя украинская певица Ани Лорак решилась сменить имидж и остригла челку
Ани Лорак похвасталась кубиками пресса (фото)
Во вторник, 22 октября, украинская певица Ани Лорак показала новое фото
"Толік-молочар": у Києві готують найгучнішу постановку року під керівництвом режисера Оуена Ліндсі
Команда українських продюсерів на чолі з Іриною Вратарьовою запросила режисера Оуена Ліндсі - аби додати масштабнішого сенсу спектаклю та подарувати киянам "антрепризу здорової людини"
Настя Каменских в латексе соблазнила поклонников (видео)
Украинская артистка Настя Каменских предстала перед поклонниками в ультрамодном образе
Лобода выступила на сцене в одном белье (фото)
На одном из своих выступлений украинская артистка Светлана Лобода шокировала поклонников откровенным образом