Известная артистка Даша Астафьева "сводит с ума" как мужчин, так женщин. Она покоряет своей энергетикой, женской мудростью и сексуальностью. Многие же обращают внимание на внешность певицы.

Несмотря на то, что сама Даша Астафьева постоянно пытается похудеть и считает себя полненькой. Совсем недавно в эфире одного из телеканалов Даша раскрыла свои параметры.

Так, при росте 173 см артистка весит 60-62 кг, а ее параметры - 92-62-92.

Ранее мы писали о том, как Оля Полякова шокировала фанатов дерзким мини, а также сообщалось, что дочь Елены Кравец ошарашила перевоплощением.