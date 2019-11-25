Целился в сердце: мужчина напал на экс-жену [ Редактировать ]
В Москве посреди города мужчина напал на бывшую жену с ножом. Известно, что целью мужчины было отобрать ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Известно, что женщина находится в реанимации.
"29-летняя женщина возвращалась из магазина с пятилетним сыном. Путь перегородил бывший муж, с которым она три года в разводе. Попытался забрать ребенка, но девушка отказалась его отдавать", - говорится в сообщении.
После этого экс-супруг нанес женщине несколько ножевых ранений в грудь, желая попасть прямо в сердце. Женщину доставили в реанимацию, сейчас за ее жизнь борются врачи.
Раньше сообщалось о том, что под Киевом напали на журналиста. А также водитель маршрутки убил током женщину во время секса.
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