В Москве посреди города мужчина напал на бывшую жену с ножом. Известно, что целью мужчины было отобрать ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Известно, что женщина находится в реанимации.

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"29-летняя женщина возвращалась из магазина с пятилетним сыном. Путь перегородил бывший муж, с которым она три года в разводе. Попытался забрать ребенка, но девушка отказалась его отдавать", - говорится в сообщении.



После этого экс-супруг нанес женщине несколько ножевых ранений в грудь, желая попасть прямо в сердце. Женщину доставили в реанимацию, сейчас за ее жизнь борются врачи.

Раньше сообщалось о том, что под Киевом напали на журналиста. А также водитель маршрутки убил током женщину во время секса.