Когда полнолуние в декабре 2019 года: дата и время [ Редактировать ]
Полнолуние 12 декабря, фото: unsplash.com
В ночь на 12 декабря наступит полнолуние, которое, согласно легендам, называется "полнолунием долгой ночи" или "холодным полнолунием", поскольку именно в декабре оно оказывается максимально близким к зимнему солнцестоянию.
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Полнолуние пройдет в четверг 12 декабря, в 07:15 по киевскому времени, в Знаке Близнецов и под воздействием благоприятного аспекта Меркурия и Сатурна.
12 декабря рекомендуется теплее одеваться, выходя на улицу, так как в этот день обостряются хронические заболевания.
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