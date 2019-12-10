В ночь на 12 декабря наступит полнолуние, которое, согласно легендам, называется "полнолунием долгой ночи" или "холодным полнолунием", поскольку именно в декабре оно оказывается максимально близким к зимнему солнцестоянию.

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Полнолуние пройдет в четверг 12 декабря, в 07:15 по киевскому времени, в Знаке Близнецов и под воздействием благоприятного аспекта Меркурия и Сатурна.

12 декабря рекомендуется теплее одеваться, выходя на улицу, так как в этот день обостряются хронические заболевания.

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