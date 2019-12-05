В четверг, 12 декабря, наступит 16 лунный день. Этот период будет особо благоприятным для достижения важных целей и поставленных задач. Рекомендуется обратить особое внимание на свое физическое и эмоциональное состояние.

Увеличенная интеллектуальная активность благотворно сказывается на делах, требующих мгновенного принятия решений либо связанных с добыванием информации.

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Что можно делать 12 декабря

Поскольку в Полнолуние градус эмоций поднимется до предела, сохраняйте самообладание и постарайтесь быть спокойным и уравновешенным в этот день.

Переключите свое внимание на приятное занятие или любимое хобби.

Посетите художественную выставку, театр, кино или сами займитесь творчеством.

Что нельзя делать в Полнолуние

Не начинайте новые дела, лучше подождите пару дней.

Не поддавайтесь на провокации и "шпильки" окружающих.

Не заводите "серьезные разговоры" с близкими и не выясняйте отношения.

Не одалживайте деньги и не берите в долг.

Не смотрите фильмы ужасов, триллеры и не читайте страшные книги.

Народные приметы на Полнолуние

В старину перед полной Луной снимали шляпу, чтобы она принесла удачу.

Увидели полную Луну через плечо - это к удаче. Однако, ваше везение может отобрать соперник или соперница, внезапно попросив у вас одолжить соли, хлеба или что-либо из еды.

Если хотите, чтобы вам повезло в любви, свяжите в Полнолуние 2 носка (мужской и женский) и положите на ночь под подушку.

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