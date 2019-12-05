Полнолуние: приметы и запреты 12 декабря [ Редактировать ]
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В четверг, 12 декабря, наступит 16 лунный день. Этот период будет особо благоприятным для достижения важных целей и поставленных задач. Рекомендуется обратить особое внимание на свое физическое и эмоциональное состояние.
Увеличенная интеллектуальная активность благотворно сказывается на делах, требующих мгновенного принятия решений либо связанных с добыванием информации.
Что можно делать 12 декабря
- Поскольку в Полнолуние градус эмоций поднимется до предела, сохраняйте самообладание и постарайтесь быть спокойным и уравновешенным в этот день.
- Переключите свое внимание на приятное занятие или любимое хобби.
- Посетите художественную выставку, театр, кино или сами займитесь творчеством.
Что нельзя делать в Полнолуние
- Не начинайте новые дела, лучше подождите пару дней.
- Не поддавайтесь на провокации и "шпильки" окружающих.
- Не заводите "серьезные разговоры" с близкими и не выясняйте отношения.
- Не одалживайте деньги и не берите в долг.
- Не смотрите фильмы ужасов, триллеры и не читайте страшные книги.
Народные приметы на Полнолуние
- В старину перед полной Луной снимали шляпу, чтобы она принесла удачу.
- Увидели полную Луну через плечо - это к удаче. Однако, ваше везение может отобрать соперник или соперница, внезапно попросив у вас одолжить соли, хлеба или что-либо из еды.
- Если хотите, чтобы вам повезло в любви, свяжите в Полнолуние 2 носка (мужской и женский) и положите на ночь под подушку.
Также читайте лунный календарь стрижек на декабрь 2019.
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