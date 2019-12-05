В четверг, 12 декабря, наступит 16 лунный день. Это период, когда процессы в человеческом организме и психике укреплены и уравновешены. Любым проблемам в этот день нельзя давать развиваться, нужно их гасить сразу. Не стремитесь на себя брать лидерство.

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В этот день обязательно нужно уделить должное внимание карьере. Также необходимо будет беспокоиться об окружающих.

Астрологи рекомендуют в декабрьское полнолуние тщательно планировать будущее.

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