В Украине объявили желтый уровень опасности [ Редактировать ]
Фото: odessa-life.od.ua
Во вторник, 17 декабря, в Украине объявлен желтый уровень опасности из-за тумана. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, утром в большинстве центральных, южных и восточных областей будет туман, видимость 200-500 м (первый уровень опасности, желтый).
Ранее сообщалось, что в Украину идет аномальное потепление, а также недавно страну засыпало снегом.
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