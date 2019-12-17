Во вторник, 17 декабря, в Украине объявлен желтый уровень опасности из-за тумана. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, утром в большинстве центральных, южных и восточных областей будет туман, видимость 200-500 м (первый уровень опасности, желтый).

Ранее сообщалось, что в Украину идет аномальное потепление, а также недавно страну засыпало снегом.