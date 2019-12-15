В воскресенье, 15 декабря, в Киеве и области объявили штормовое предупреждение - до конца ночи и утром ожидается туман. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"До конца ночи и утром 15 декабря туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)", - говорится в штормовом сообщении для Киева.

Ранее сообщалось, что в Украине значительно похолодает, а также какая погода будет на Новый год и Рождество.