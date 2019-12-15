Киевлян предупредили об опасности [ Редактировать ]
Фото: hronika.info
В воскресенье, 15 декабря, в Киеве и области объявили штормовое предупреждение - до конца ночи и утром ожидается туман. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"До конца ночи и утром 15 декабря туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)", - говорится в штормовом сообщении для Киева.
Ранее сообщалось, что в Украине значительно похолодает, а также какая погода будет на Новый год и Рождество.
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