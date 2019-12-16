В Украину идет аномальное потепление [ Редактировать ]
17 декабря, погода в Украине будет теплой, как для декабря. Соответствующие данные были опубликованы Укргидрометцентром.
Известно, что во вторник осадков не ожидается. Ночью и утром в Украине, кроме северных областей, местами туман. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза; днем 5-10° тепла, в западных областях и на юге Одесской области 11-16°.
В Киеве - без осадков; ветер южный; температура ночью 1-3° тепла, днем 8-10°.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 17 декабря самая высокая температура днем была 8,7° тепла в 1937 году, самая низкая ночью 25,1° мороза в 1997 году.
В среду, 18 декабря, также без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-6° тепла, днем 7-12°, в южной части и в западных областях местами 14-16°.
В Киеве без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 10-12°.
Раньше сообщалось о том, что в Киеве откроют новогоднюю почтовую резиденцию.
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