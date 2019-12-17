"Это не путь цивилизованной страны": Зеленский высказался о митинге под Радой [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с важным заявлением о митинге под парламентом.
"Каждый имеет право на мирное собрание. Каждый имеет право высказать мнение. И каждый должен нести ответственность, если от его действий страдает другой", - отметил президент.
Он также добавил, что дискуссии о законодательных инициативах не должны нарушать закон.
Я уважаю мнение украинцев, на протяжении месяцев мы слушаем предложения по реформам. Однако на митинге по закону о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги. Из-за них пострадали и митингующие, и полицейские. Это не путь цивилизованной страны. Если мы хотим лучшей жизни, то должны научиться говорить, уважать друг друга и, наконец, жить вместе, - подчеркнул Зеленский.
Глава государства добавил, что власть, как и обещала, вносит между первым и вторым чтением поправки в закон о земле на основе обсуждений с украинским.
Мы прислушиваемся к людям.И именно так Украина будет двигаться к лучшей жизни, несмотря на сопротивление старых "элит". Это я вам гарантирую" - акцентировал Зеленский.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский обратился к Роману Зозуле. А также Зеленский принял ряд важных кадровых решений.
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