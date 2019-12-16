"Мы с тобой": Зеленский обратился к Роману Зозуле [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал футболиста Романа Зозулю после того, как матч в Испании был сорван из-за оскорблений в адрес украинца.
"Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина. Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным. Мы с тобой! Жму руку", - написал президент.
Раньше сообщалось о том, что "Динамо" в меньшинстве проиграло "Заре" битву за Лигу чемпионов. А также против легендарного футболиста возбудили уголовное дело.
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